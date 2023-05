Forino (Av): TAMMURRIANDO A FORINO. Ecco la Sesta Edizione dal 30 Giugno al 2 Luglio

È da alcuni anni che amici forinesi uniti da valori di fratellanza e conoscenza, in maniera del tutto silente, cercano nel loro piccolo di darsi da fare per la Città di Forino. Niente di clamoroso, ma la semplicità di tutti i giorni . Quella semplicità che gli ha permesso di fondare un club Avellino Associazione il Lupo , in un piccolo , grande traguardo ottenuto come lo è quello che ormai da 6 anni portano avanti con l’ ‘organizzazione di TAMMURRIANDO A FORINO manifestazione culturale che negli ultimi anni sta riscuotendo ed attirando molta gente, molte persone provenienti da varie provincie della Regione Campania. Quest’ anno la manifestazione è stata programmata da venerdì 30 Giugno a Domenica 2 Luglio. Una tre giorni che si prevede molto interessante ed esplosiva come lo sono gli ospiti che allieteranno le serate. Tra questi Venerdì 30 Giugno la prestigiosa Associazione Max e Very Dance dei maestri Picariello e De Angelis che grazie al loro entourage si esibirà con i suoi migliori artisti ballerini e ragazzi di altre discipline ed a seguire il conosciuto gruppo Musica Arte e Tradizione che continuerà una serata cui già si prevede il gran pienone.

A seguire Sabato 1 Luglio ci sarà la partecipazione del noto Shomen Enzo Costanza , insieme al popolare e famoso gruppo degli Spaccapaese.

Infine Domenica 2 Luglio , la tre giorni si concluderà con l’ ensemble musicale Voci del Sud reputato gruppo che da qualche anno ha iniziato a collaborare con artisti dal calibro di Eugenio Bennato. La location sarà Largo Ponte nel cuore antico di Forino, dove per tre giorni musica, gastronomia e colori faranno vivere momenti di assoluta serenità e spensieratezza a tutti coloro che avranno il piacere di essere presenti. Daniele Biondi