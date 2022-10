CALCIO. La Palmese ancora vittoriosa, battuti i sardi. Come una birra agitata, i rossoneri sempre più esplosivi

di Carmine Guerriero

Al comunale di Palma Campania la Palmese continua a tenere banco destando le attenzioni degli addetti ai lavori. La neopromossa riesce a strapazzare tutto il sud Italia, esprime un bellissimo gioco, s’impone come una squadra navigata. La curva, anche oggi ha apportato il proprio sostegno, tutti i cittadini hanno fatto sentire il fiato sul collo ai giocatori della Sarrabuss Ogliastra, che, sfortunatamente tornano in Sardegna a mani vuote. Il primo tempo scorre con ritmi blandi, non si registrano grandi occasioni, se non la rete del solito Puntoriere che in aria di rigore riesce a svignarsi dalle marcature avversarie e inchioda la palla alle spalle del portiere. Il primo tempo si conclude con il parziale di 1 a 0 per i rossoneri.

Gli ultimi 45 minuti di gioco riconoscono dominio tattico della Palmese. Dopo appena 3 minuti, Pugliese si guadagna un calcio di punizione al limite dell’aria, si appresta alla battuta Goldean ma la palla impatta sulla barriera. Non sarà l’ultimo sussulto della partita, infatti, il giovane under Pugliese si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si accinge Goldean, spiazza il portiere, il tabellino va sul 2 a 0 a favore dei campani. Ancora Pugliese che strappa una pericolosa palla tra i piedi di Cogotti, innesca Fusco che a tu per tu con il portiere sbaglia una ghiotta occasione. Da segnale la grandissima prestazione del giovane Pugliese, classe 2004. Ha corso forsennatamente su tutti i palloni del centrocampo, è riuscito a guadagnarsi un calcio di rigore. Brutte notizie arrivano dalla costiera Sorrentina, il Sorrento s’impone per 3 a 1 contro l’ Arzachena. E’ un duello avvincente tra le 2 campane che nelle ultime gare di campionato cercano di evitare errori. I rossoneri nella prossima sfida incontreranno il Monterotondo.