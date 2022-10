ARIANO IRPINO. Anziana 89enne cade in una cisterna in disuso profonda 3 metri

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 17’00 di oggi 30 ottobre, è intervenuta ad Ariano Irpino in contrada Sterda, per soccorrere una anziana donna di 79 anni, la quale intenta a fare dei lavori in campagna in una sua proprietà, è caduta in una vecchia cisterna in disuso profonda circa tre metri. La malcapitata è stata tratta in salvo con tecniche S.A.F. (speleo – alpino – fluviali) ed affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.