CALCIO. Il team Altamura fa il colpaccio a Nola: a sorpresa i pugliesi passano allo Sporting

La sorpresa di giornata del Girone H di Serie D arriva da Nola. Allo Sporting Club infatti passa il Team Altamura che conferma il suo stato di crescita dopo un momento buio. Il Nola arriva rimaneggiato: assente Acampora per squalifica, acciaccati ancora Camara, Cappa, Gaetano e Napolitano.

La partita si mostra povera di occasioni ghiotte e molto condizionata dal forte vento, ai limiti del regolare. La prima occasione è di marca nolana al quarto d’ora con D’Angelo che prova il pallonetto dalla lunga distanza, il portiere Spina deve rifugiarsi in corner. I pugliesi rispondono pochi minuti più tardi: punizione dall’out di destra e inzuccata di Clemente, Torino è attento e devia in angolo. La prima frazione di gara vede i nolani più propositivi ma nella seconda parte sono i rossobianchi e dare più spinta e rischiare di passare in vantaggio al 51′ con Molinaro che tenta la conclusione dalla fascia sinistra: Torino prima para e poi si supera neutralizzando il tap-in a botta sicura di Tedesco. La gara sembra avviarsi verso un comodo 0-0 ma al 75′ il Nola ha l’occasione di risolverla: furibonda azione sulla sinistra, palla tra i piedi di Donnarumma nell’area piccola che tira, la sua conclusione però va clamorosamente alta. Gol sbagliato, gol subito: Torino inspiegabilmente recupera palla nella sua area e riparte con velocità, il passaggio con le mani colpisce però il suo compagno Cassandro e arriva tra i piedi di Tedesco, nel tentativo di recuperare palla Torino esce e atterra l’attaccante pugliese: la signora Menicucci decreta calcio di rigore, il capitano dell’Altamura va dagli 11 metri e non sbaglia. I restanti 12 minuti non sono utili al Nola per recuperare. Tra 4 giorni, a Gravina, i bianconeri avranno l’occasione di recuperare e allontanarsi ancora di più dalla zona playout.

IL TABELLINO

Reti: Tedesco 78′ rig. (TA).

Nola 1925: Torino, Togora (89′ Bocchetti), D’Orsi, Sicignano (68′ D’Ascia), Cassandro, Corbisiero (68′ Ndiaye), Ruggiero, Staiano, D’Angelo, Figliolia (68′ Camara, poi sostituito all’84’ da Caliendo). A disposizione: Cappa, Mocerino, Sagliano, Gaetano. Allenatore: Antonio De Stefano.

Team Altamura: Spina, Clemente, Tazza (80′ Ziello), Lucchese, Errico, Mattera, Barg (88′ Cancelliere), Russotto (80′ Simoni), Tedesco (93′ Pinto), Baradji, Molinaro. A disposizione: Giuliani, Massari, De Vivo, Lorenzo, Dayawa. Allenatore: Gianmarco Dibenedetto.

Arbitro: Menicucci di Lanciano (assistenti Quici di Campobasso e Gentile di Isernia).

Note: ammoniti Torino, Sicignano e D’Angelo per il Nola; ammoniti Clemente e Barg per il Team Altamura.

