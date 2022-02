CALCIO. Il big match finisce in parità tra Napoli e Inter. Occasione persa per la squadra di Spaletti

Una vittoria del Napoli al “Maradona” poteva dare una svolta importante al campionato ma così non è stato, un pari che non cambia la classifica anzi da una spinta in più all’Inter. Una partita a due facce, primo tempo dominato e giocato bene dal Napoli in vantaggio grazie ad un rigore segnato nei primi minuti di gara da Insigne per un fallo su Osimhen e con un palo su un tiro di Zielinski che poteva portare la squadra partenopea sul doppio vantaggio. Il secondo tempo si apre nel peggiore dei modi con l’immediato pareggio dell’Inter grazie ad un rimpallo che ha favorito Dzeko che ha messo la palla alle spalle di Ospina nel 2′. Poi una partita a scacchi tra le due squadre senza sbagliare una mossa, con qualche occasione dall’una e dall’altra parte ma un Napoli un pò sulle gambe nella seconda parte del secondo tempo.

Napoli ed Inter escono dallo Stadio Diego Armando Maradona con un punto a testa. Chi potrà approfittarne sarà il Milan, impegnato domani all’ora di pranzo contro la Sampdoria, in caso di vittoria i rossoneri momentaneamente in vetta. L’Inter a quota 54 punti, anche se dovesse essere sorpassata, avrà comunque da recuperare la gara con il Bologna. Nel prossimo turno di campionato i nerazzurri se la vedranno in casa contro il Sassuolo. Il Napoli invece, a quota 53 punti, volerà in Sardegna per sfidare il Cagliari.

