CALCIO. Audax Cervinara, arriva l’attaccante Luciano Arciello, classe 1998

(Cervinara) – L’Audax Cervinara comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Luciano Arciello, classe ’98, nato a Napoli, ma cresciuto nelle giovanili del Padova e nell’Altovicentino in Serie D. Dopo l’esperienza in Veneto torna in Campania ed approda all’Avellino Primavera con ottimi risultati sotto la guida del Cervinarese Mister Renato Cioffi. Da segnalare una sua storica rete alla Juventus, allenata del campione del mondo Fabio Grosso. Arciello ha disputato anche campionati importanti in D con i Nerostellati della Frattese e con l’Ercolanese. Nel 2019 passa al Formiain Eccellenza dove realizza ben quatto reti in dodici presenze. A dicembre dello stesso anno viene acquistato dal Mondragone nella stessa categoria. Dopo la casacca rossoblù del Dragone indossa quella Grigiorossa dall’Angri sempre in Eccellenza. Chiude, infine, quella stagione con i Lions Mons Militum. AMontemiletto disputò un’ottimo “mini Torneo di Eccellenza” e dopo una breve parentesi con il Pomigliano la punta partenopea arriva a Cervinara agli ordini di Mister Pasquale Iuliano. La Dirigenza dell’Audax Cervinara 1935 dà il benvenuto al nuovo atleta in maglia Biancoazzurra che andrà ad ingrossare il reparto offensivo del Cervo. Intanto, dopo l’addio lampodi Alessio Befi, accasatosi ad Agropoli, si attende il ritorno in campo dell’Audax, concentrato e pronto a dare il massimo fino all’ultimo minuto di questo girone di Eccellenza campana. Infine, tutto lo staff dirigenziale e l’Ufficio Stampa augurano buon San Valentino a tutte le Famiglie Cervinaresi e alla Tifoseria innamorata dell’Audax Cervinara 1935.

