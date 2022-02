U.S. Avellino. Per Francavilla out Maniero e Di Gaudio, ci sarà Murano.

Per la trasferta di domani a Francavilla Fontana, ore 18, l’Avellino deve registrare un nuovo stop per Antonio Di Gaudio, fermatosi oggi in rifinitura per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Maniero è ancora alle prese con un problema al polpaccio. Fastidio alla coscia per Chiti, mentre Mastalli si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico, perfettamente riuscito, allo scafoide. La lista dei convocati, ci sarà Murano. Ultimo turno di squalifica per Dossena, out per infortunio Mignanelli.

