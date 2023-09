“Binario Rosa” racconta Matilde Serao. In scena al Museo Ferroviario di Pietrarsa lo spettacolo “Serao Segreta”

Riprendono gli appuntamenti della rassegna “Binario Rosa” nel suggestivo anfiteatro sul mare del Museo Ferroviario di Pietrarsa. In scena, Domenica 10 settembre 2023 – ore 20.30 – lo spettacolo teatrale “Serao Segreta” di Nicola Le Donne e Mario Autore.

“Matilde Serao è stata una scrittrice e giornalista italiana. È stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano, Il Corriere di Roma, esperienza successivamente ripetuta con Il Mattino e Il Giorno. Negli anni venti fu candidata sei volte, senza mai ottenerlo, al Premio Nobel per la letteratura”. Con queste parole l’enciclopedia più famosa del web descrive la nostra eroina Matilde. Il teatro, invece, da millenni racconta storie di persone a persone, semplicemente. Proprio grazie a questo strumento magnifico che vogliamo conoscere la Serao, ma non quella descritta nei libri di storia, bensì quella più riservata, più segreta: SERAO SEGRETA, appunto.

Questo viene brillantemente fatto da un’intuizione drammaturgica innovativa: un’intervista impossibile. Un dj di una radio dei nostri tempi riesce a mettersi in “contatto ” con la Serao e da quel punto inizia una vera e propria intervista. Si toccheranno temi noti, passaggi salienti e momenti introspettivi per portare in scena una Serao …segreta mai vista prima.

Partendo da uno scritto di Antonio Ghirelli, proprio su “Donna Matilde”, e grazie all’adattamento di Nicola Le Donne, direttore artistico dei teatri comunali di Palma Campania e Biancardi di Avella, si metterà in scena uno spettacolo metateatrale.

Ad interpretare Matilde Serao è l’attrice Daria D’Amore, talento nostrano apprezzata da pubblico e critica. La regia é affidata a Mario Autore, candidato ai nastri d’argento e volto di Eduardo De Filippo ne “i fratelli De Filippo ” di Sergio Rubini, così come il volto del dj e le musiche eseguite dal vivo per lo spettacolo.

Per info e prenotazioni: M&N’s – Tel. 379 23 77 322 – info@mens-lab.it