Paura in A16: camion prende fuoco all’altezza di Avellino Est

AVELLINO – Momenti di paura sull’autostrada nei pressi dell’uscita di Avellino Est, dove un camion ha preso fuoco mentre era in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Il traffico ha subito forti rallentamenti, con code e disagi per gli automobilisti in transito. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma non si escludono problemi di natura meccanica.