Nola, referendum costituzionale: incontro sulle ragioni del NO



Si tiene mercoledì 4 marzo alle ore 18 a Nola, presso la Casa del Mutilato, l’incontro pubblico “Referendum costituzionale – Le ragioni del NO”, promosso dal Comitato territoriale Società Civile per il NO, dedicato alla difesa della Costituzione e alla tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.



All’iniziativa intervengono magistrati e avvocati per un confronto aperto sui contenuti e sulle implicazioni del referendum. In programma gli autorevoli interventi di Lucio Aschettino, presidente del Tribunale di Cassino e già componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Rosa Annunziata, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli, Patrizia Mucciacito, sostituto procuratore della Procura di Nola.

Previsti, inoltre, i contributi degli avvocati Lucio Barbato (Foro di Nola), Pasquale Colucci (Foro di Avellino), Luisa Esposito e Roberto Oratino (Foro di Nola).

A chiudere l’incontro don Peppino Gambardella, della Parrocchia San Martino di Camposano, storica voce dell’impegno sociale della Chiesa sul territorio.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si propone come momento di informazione e approfondimento su un tema di grande rilievo istituzionale e democratico.