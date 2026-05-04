Baiano, Stefano “il cassettaro” rompe il silenzio: “Da sempre al servizio della festa, con trasparenza e rispetto”

A Baiano lo conoscono tutti. Stefano Campanile, per molti semplicemente “il cassettaro”, è da anni una presenza discreta ma costante nelle strade e nelle case del paese. Con pazienza, educazione e spirito di servizio, passa di porta in porta per raccogliere le offerte destinate alla tradizionale festa di Santo Stefano, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, tra fine luglio e inizio agosto.

Un impegno che porta avanti con devozione, senza clamore, e che rappresenta un piccolo ma fondamentale tassello nell’organizzazione della festa. Fondi che, come da consuetudine, vengono poi consegnati al comitato festa, che ne cura la gestione.

Nelle ultime ore, però, in paese hanno iniziato a circolare alcune voci e dicerie che mettono in dubbio proprio questo lavoro. Un clima che ha spinto Stefano a rivolgersi a noi per chiarire la sua posizione, senza alzare i toni, ma con la serenità di chi sente di aver sempre operato nel modo corretto.

“Faccio questo da anni – spiega – con rispetto per tutti e per la festa. Non ho nulla da nascondere. Ogni contributo viene raccolto e consegnato come si è sempre fatto”.

Parole semplici, che non cercano scontro ma chiarezza. Anche perché la festa di Santo Stefano, prima ancora di essere un evento, è un momento di comunità, identità e condivisione. E proprio su questo Stefano invita a riflettere: “L’importante è restare uniti. Questa festa è di tutti”.

Un richiamo al buon senso e alla fiducia, in un paese dove le tradizioni vivono anche grazie all’impegno silenzioso di persone come lui.