BAIANO. Stasera si esibiscono i Moreras in piazza in onore di Santo Stefano

Stasera dalle ore 21 e 30, i MORERAS saranno in concerto a Baiano per la festa di Santo Stefano. La folk band presenterà il meglio del loro repertorio, che spazia dalla pizzica salentina ai canti sardi, Napoli,Sicilia,Nord Italia ed i Balcani con Europa dell’est.

150 minuti di energia pura, una slow-music capace di esprimere nelle note, nel ritmo e nelle parole l’emozione che nasce da una creatività lenta, dall’ascolto dei ritmi dei popoli, delle culture, dei dialetti,della tradizione. “Noi siamo così, tutti: il risultato di radici che si perdono nel tempo e nello spazio, ciò che siamo è il risultato della diversità – spiegano i componenti della band – Vogliamo fare della musica uno strumento d’integrazione, promuovendo la salvaguardia delle diverstità musicali, ricercando le musiche popolari, lasciandoci contaminare dalla cultura Mediterranea a quella Balcanica, mettendoci un po’ di colore. Il colore dei MORERAS”.

Stasera tutti sotto il palco. Saremo diretti e musicalmente spietati come il veleno della taranta. E che delirio sia!

Aspettiamo numerosi tutti voi