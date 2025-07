Successo per il Torneo di Beach Volley a Moschiano: il grazie dell’Amministrazione Comunale al Forum dei Giovani

L’Amministrazione Comunale di Moschiano desidera esprimere la propria più sentita gratitudine al Forum dei Giovani di Moschiano per la splendida organizzazione del torneo di Beach Volley, che ha animato con entusiasmo e partecipazione il nostro paese.

Grazie all’impegno, alla passione e alla straordinaria dedizione dei ragazzi e delle ragazze del Forum, Moschiano ha potuto vivere giornate ricche di sport, divertimento e, soprattutto, di sana aggregazione.

Eventi come questo non sono solo momenti di svago, ma rappresentano vere e proprie occasioni per rafforzare i legami tra i cittadini, promuovere valori positivi come il rispetto e la collaborazione, e valorizzare il protagonismo giovanile sul territorio.

Un ringraziamento speciale va anche a tutti i partecipanti, ai volontari e a chi – con il proprio contributo – ha reso possibile la riuscita dell’evento.

Complimenti al Forum dei Giovani di Moschiano: la vostra energia è una risorsa preziosa per tutta la comunità.

L’Amministrazione Comunale di Moschiano