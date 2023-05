BAIANO. L’ultimo saluto al mar. Giuseppe Esposito (TeleBaiano). VIDEO

Questa mattina a Baiano nella Chiesa di Santo Stefano alle 10,30 si sono svolti i funerali di Giuseppe Esposito, conosciuto da tutti come “il maresciallo di TeleBaiano”. Tanti i volti noti presenti che nel tempo hanno partecipato a quella che era la sua passione, la televisione. Tra i presenti abbiamo intravisto Andrea Salvatore Guerriero di Quadrelle, il nostro direttore Felice Siniscalchi, Nello Alfieri, Cristina Benintendi, e cosi via. Presente anche il primo cittadino di Baiano, Enrico Montanaro. A celebrare la funzione il parroco don Fiorelmo. Per l’ultimo saluto anche il picchetto d’onore dell’aereonautica militare, corpo a cui faceva parte fino alla pensione. L’amico fraterno Antonio Tulino durante la celebrazione del rito religioso ha ricordato il suo percorso di vita, dedito alla famiglia, al lavoro e alla sua passione televisiva. Nel video allegato ecco l’omaggio da parte di Andrea Salvatore Guerriero a Peppe Esposito che lo considerava come un fratello maggiore. Estrapolando le immagini dalla cineteca televisiva ha voluto lasciare un suo ricordo alla comunità, particolarmente commovente la parte in cui in un vecchio video il maresciallo di TeleBaiano affermava che la televisione sarebbe finita con la sua dipartita. E così purtroppo è stato.