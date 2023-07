BAIANO. Luca Tulino riconfermato preparatore atletico del Giugliano Calcio.

Luca Tulino, baianese di origine, nato ad Avella, è stato riconfermato come preparatore atletico della società sportiva Giugliano Calcio. Tulino ha conseguito l’abilitazione di Preparatore atletico Professionisti a Coverciano nel 2011. Un curriculum di tutto rispetto già preparatore atletico di Nola, Fondi, Turris, Paganese e Savoia, nel 2018/19 match analyst dell’Avellino di mister Bucaro (vittoria campionato e scudetto di serie D), nel 2019/2020 match analyst dell’Avellino di mister Ignoffo prima e successivamente di Capuano in serie C. Nel 2020/2021 preparatore atletico della formazione under 16 nazionale dell’Avellino.

Dal 2021 è preparatore atletico del Giugliano con vittoria del campionato scorso di serie D, e dall’anno scorso in serie C.

Ecco di seguito lo staff tecnico a disposizione del nostro allenatore Raffaele Di Napoli: