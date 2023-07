Mugnano -Ieri il magistrato Catello Maresca in paese per commemorare Paolo Borsellino

Venerdì 28 luglio, alle ore 20, in piazzetta San Giacomo si è tenuta una messa in memoria del magistrato Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. La funzione religiosa è stata officiata da don Aniello Manganiello e concelebrata da Padre Rocco da Pietrelcina.

Presenti le forze dell’ordine: polizia, carabinieri e polizia municipale.

Al termine della celebrazione eucaristica, il magistrato Catello Maresca ha fatto un lungo intervento per commemorare i magistrati Borsellino, Livatino, Falcone, gli agenti della scorta e tutti coloro che sono morti per mano della mafia.

Maresca si è soffermato sul ruolo che ogni singolo cittadino deve svolgere perché non ci si può girare dall’altra parte, non esiste la “piccola illegalità”, occorre sempre distinguere tra legalità e illegalità.

Le istituzioni devono compiere il loro dovere ed è necessario salvare i giovani. Se si riesce a salvare un solo bambino dal mondo della criminalità vuol dire che si sta percorrendo la strada giusta.

Tanti sono stati i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Ultimi e da Nuova Alleanza Popolare.(L. Carullo)

Ecco le foto più belle.