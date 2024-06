Questa mattina un tamponamento si è verificato sulla Statale 7 bis meglio conosciuta Via Nazionale delle Puglie nel comune di Baiano. Un scontro tra due auto ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per i rilievi del caso. Per fortuna non si segnalano feriti ma solo qualche lieve contusione per i conducenti dei veicoli coinvolti. Il traffico ha subito qualche ripercussione per la presenza dei mezzi incidentati sulla strada.