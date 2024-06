BAIANO. Gli alunni dell’I.C. “GIOVANNI XXIII -PARINI” premiati al Premi Cimitile

Il 12 giugno si è svolta, nello scenario incantevole delle Basiliche Paleocristiane, durante la XXIX edizione del premio Cimitile, la premiazione dei partecipanti ai concorsi rivolti alle scuole “Conosci il Mondo dei Bambini, Previeni il Bullismo”.

Durante il Convegno è stato presentato il libro a cura dell’associazione Genitori del Sud “Scrivi una favola- Le sfumature del Bullismo l’empatia”, per l’edizione del quale si sono distinti gli alunni del nostro istituto .Per la Secondaria, accompagnati dalle professoresse Maddalena Dobellini, Maria Esposito e Rachele Ianniello, sono stati premiati per la favola gli alunni : Roberta Fulcro Leo e Daniela Sodano di II F, Giuseppe Piccolo, Francesca Napolitano, Laura Merolla, Alfonso Carmine Ibello , Maria Francesca Lauriola e Francesco Borrelli di I E.

Per la Primaria, invece, le alunne del plesso di Sperone Annalisa Capasso, Aurora Pescione di V D, accompagnate dalle maestre Maria Rosaria Canale, Manuela Petrillo e Raffaela Guerriero. Per la categoria disegno è stata premiata con “il disegno più bello della scuola” l’alunna Diletta Felice di V D. Per la categoria A del disegno si sono distinti i bimbi dell’infanzia di Sperone :Ciro Vascarella, Aurora Pecchia, Mattia Pagano, Giuseppe Infantino, Giovanna D’Anna delle classi III G e III L.

I piccoli della sezione G sono stati guidati dalle docenti Colucci Annamaria , Biancardi Mariagrazia Parolisi Ilaria,Virtuoso Filomena e Ferrara Bianca Rosa, per la sezione L dalle maestre Canonico Mariangela , Ida Palmese, Pollicino Giovanni e De Lucia Mariateresa.

Tutti i bambini saliti sul palco, visibilmente emozionati, hanno ottenuto il loro riconoscimento in un’atmosfera di gioia e condivisione.

I loro successi testimoniano il costante impegno del D.S, professore Pasquale Napolitano, nel promuovere iniziative volte a sensibilizzare l’utenza verso problematiche attuali e di forte impatto sociale e che facciano sentire viva la presenza dell’istituto sul territorio.