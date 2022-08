BAIANO. Furti a raffica, da diversi giorni segnalate case “svuotate”

Sono segnalati da diversi giorni continui furti in abitazione, lungo Via Nazionale delle Puglie nel comune di Baiano. Un fenomeno che si ripete nell’area mandamentale ogni estate e i cui autori molto spesso sono room che risiedono ne campi di accoglienza del napoletano. Sarebbero oltre una decina le case oggetto di visita da questi ladri che operano con lo stesso modus operandi, sempre di notte dalla mezzanotte alle 2.00, sia con persone all’interno che non. Gli stessi approfittano anche del fatto che in molti dormono con finestre e balconi aperti a causa del caldo facilitando la loro azione.