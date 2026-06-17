Baiano e Putignano unite nel segno di Santo Stefano: domenica il primo passo verso il gemellaggio

BAIANO – Un legame nato dalla fede, coltivato negli anni e destinato ora a diventare ufficiale. Domenica 21 giugno una delegazione di Baiano, guidata dal sindaco Enrico Montanaro e dal direttivo dell’Associazione Festa Santo Stefano APS, sarà ospite a Putignano, in provincia di Bari, per la firma del primo atto del percorso di gemellaggio tra le due comunità accomunate dalla devozione verso Santo Stefano, patrono di entrambe le città.

L’iniziativa rappresenta il risultato di un cammino iniziato nel 2012, quando le due realtà hanno iniziato a costruire un rapporto fondato sulla fede, sulla condivisione delle tradizioni e sul reciproco scambio culturale e religioso. Un percorso che, anno dopo anno, ha rafforzato i rapporti tra Baiano e Putignano fino a giungere a questo importante traguardo.

La giornata prenderà il via alle ore 10 con l’accoglienza della delegazione baianese presso il Palazzo Comunale di Putignano. Alle 10.30 è prevista la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria La Greca con la visita alle reliquie e alla statua di Santo Stefano, mentre alle 11.30, nella sala consiliare del Comune pugliese, si terrà la cerimonia ufficiale che sancirà il primo passo del gemellaggio.

L’accordo nasce dalla comune devozione verso Santo Stefano e dalla volontà di consolidare un legame che negli anni è diventato sempre più forte. Dopo la firma prevista a Putignano, nei prossimi mesi sarà la comunità pugliese a ricambiare la visita, con una successiva cerimonia ufficiale che si svolgerà a Baiano per completare il percorso istituzionale.

Un appuntamento che segna una pagina importante per entrambe le comunità, unite da una storia di fede condivisa e dalla volontà di costruire un rapporto duraturo nel nome del loro Santo Patrono.