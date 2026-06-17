Avellino, alla Libreria Mondadori la presentazione del volume “Il Repubblicano. Mazzini detenuto a Gaeta” di Nicola Ancora

AVELLINO – Un nuovo appuntamento dedicato alla storia del Risorgimento italiano è in programma venerdì 19 giugno alle ore 18.30 presso la Libreria Mondadori di Avellino, nelle adiacenze di Corso Vittorio Emanuele II. L’iniziativa è promossa dal Comitato di Avellino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (ISRI) e vedrà la presentazione del volume “Il Repubblicano. Mazzini detenuto a Gaeta” di Nicola Ancora.

Il libro ripercorre una delle pagine meno conosciute della vita di Giuseppe Mazzini: la detenzione nella Fortezza di Gaeta nell’estate del 1870. Arrestato preventivamente dal governo per scongiurare un possibile tentativo insurrezionale repubblicano, il patriota trascorse alcuni mesi di prigionia mentre il Paese attendeva il completamento del processo di unificazione nazionale con la conquista di Roma.

Attraverso una rigorosa ricerca documentaria, basata su documenti e telegrammi riservati conservati presso l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Nicola Ancora ricostruisce i mesi della prigionia mazziniana offrendo un ritratto inedito del protagonista del Risorgimento. Dalle attività quotidiane alle letture shakespeariane, fino alle abitudini personali, emerge la dimensione più umana di Mazzini accanto a quella del rivoluzionario e cospiratore.

Il volume propone inoltre un originale confronto ideale tra la detenzione del padre del repubblicanesimo italiano e quella di Herbert Kappler, il criminale nazista rinchiuso quasi un secolo più tardi tra le stesse mura della fortezza gaetana.

Nicola Ancora, docente di materie letterarie nella scuola secondaria di secondo grado e socio del Comitato ISRI di Avellino, vanta una consolidata attività di ricerca storica. Laureato con una tesi sperimentale in storia medievale, ha conseguito la laurea specialistica presso l’Università degli Studi di Cassino con una ricerca sul fronte interno durante la Prima guerra mondiale, ottenendo il massimo riconoscimento accademico. Presso lo stesso ateneo ha inoltre frequentato un Corso di Alta Formazione in “Educazione al patrimonio e comunicazione museale”, dedicando il progetto finale al Castello Angioino di Gaeta.

Autore del volume “Il bagno penale di Gaeta; origine, uso e riuso” (Aliribelli, 2021) e della voce “Ufficio Centrale di Notizie” per Treccani.it, Ancora ha partecipato a numerosi convegni e seminari di studio, tra cui il ciclo “Orizzonti della Temporalità” dell’Università di Cassino, con una relazione dedicata a Marc Bloch e al ruolo delle false notizie nella storia. Le sue ricerche si concentrano in particolare sulle stragi nazifasciste e sulle figure di Herbert Kappler e Walter Reder, ottenendo attenzione da importanti testate nazionali come La Repubblica, Il Messaggero e Huffington Post.

All’incontro interverrà anche Antonella Venezia, già Commissario Straordinario e Direttore del Comitato ISRI di Avellino dal 2019 al 2023, protagonista del percorso di ricostituzione della sezione irpina dell’Istituto. Attualmente docente di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Venezia è membro del Consiglio Direttivo del Comitato di Napoli dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento storico e culturale per studiosi, appassionati e cittadini interessati alle vicende che hanno contribuito alla costruzione dell’Italia unita.