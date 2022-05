BAIANO. Comunali 2022, “Baiano Civica” apre la campagna elettorale. Presentata la lista del sindaco uscente Montanaro

Questa sera a Baiano in piazza Napolitano c’è stata l’apertura della campagna elettorale che porterà i baianesi al voto il prossimo 12 giugno per rinnovare sindaco e consiglio comunale. La prima uscita è stata di “Baiano Civica”, la lista capeggiata da Enrico Montanaro , sindaco uscente ed eletto già per due mandati consecutivi. Il primo cittadino ha presentato la sua squadra in parte rinnovata e ringraziando chi in questa tornata elettorale non ne fa parte seppur solo in prima persona. Non sono mancate attacchi agli avversari di “Noi per Baiano”, che hanno in Emanuele Litto il loro candidato sindaco, accusati di rappresentare il passato con candidati che in passato hanno già amministrato e non risolto nulla.

adsense – Responsive – Post Articolo