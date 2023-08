BAIANO. Cercano di truffare una coppia di ultraottantenni con la tecnica del finto nipote, arrestati in flagranza dai Carabinieri. Foto

Arrestato un ventenne mentre tenta di truffare una coppia di anziani ultraottantenni residenti a Baiano in via Paganini. Nella mattinata odierna i Carabinieri di Avella e Baiano sono stati allertati da una coppia di anziani che avevano ricevuto una chiamata dal classico finto nipote di preparare 1350,00 euro per l’acquisto di un pc che gli serviva con urgenza. Al momento della telefonata a casa della coppia di anziani vi era però la presenza di un altro nipote che ha immediatamente intuito la truffa e dato l’allarme alle forze dell’ordine. Con la bravura degli anziani e il suggerimento dei Carabinieri, di come comportarsi per stare al loro gioco, è stato organizzato una vera e propria trappola. Mentre il fantomatico nipote teneva a telefono l’anziana gli comunicava che da li a poco un suo amico sarebbe passato per la loro abitazione a prelevare la somma. Tutto ha funzionato nel minimo dettaglio nel momento in cui il truffatore ha bussato alla porta della coppia ecco scattare l’operazione dei Carabinieri, che in borghese si erano appostati nelle vicinanze. Il giovane ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato da un agente e arrestato in flagranza. Portato in Caserma a Baiano è tutt’ora sotto interrogatorio e si cerca di risalire ai suoi compici.