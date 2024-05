Presentata la Lista del Movimento Cinque Stelle: Giovani, Donne e Professionisti al Servizio della Città

Giovani, professionisti, operai, tanti laureati e soprattutto molte donne. Sono la linfa della lista del Movimento Cinque Stelle appena depositata. Attivisti che sono stati già impegnati nelle principali battaglie del Movimento in consiglio comunale e nei quartieri e sono espressione della società avellinese.

In campo abbiamo il nostro ex vice sindaco, ex assessori, uomini e donne che negli anni si sono candidati al Comune sostenendo le battaglie del M5S.

Si tratta della conclusione di un percorso che è cominciato sul tavolo del campo progressista. E questo percorso, in una fase drammatica per la città come la presente, deve approdare nelle istituzioni a sostegno del candidato sindaco Antonio Gengaro con il quale abbiamo lavorato al programma della coalizione.

Lavoro, transizione ecologica, urbanistica, istruzione, diritti, servizi sociali e soprattutto trasparenza; cura della città, condivisione delle scelte di governo. Sono i capisaldi del nostro percorso che proporremo da oggi nelle piazze e che trasferiremo nell’istituzione comunale.

La lista del Movimento Cinque Stelle al comune di Avellino.

Ferdinando PICARIELLO

Massimo MINGARELLI

Tiziana GUIDI

Sara SPINIELLO

Giuseppina DE GUGLIELMO D’ANDREA

Antonio DE CARMINE

Raffaele GUERRIERO

Vincenzo CARFORA

Paolo DE PAOLA

Giovanni detto GIANNI ESPOSITO

Roberto GALLUCCIO

Matteo PINCHERA

Vincenzina Rosa SENATO

Elena TORDELA

Gioconda ARGENZIANO

Pietro Paolo BELLAROSA

Felicita detta Flavia CIANI

Anna D’ALIASI

Stefano DE FALCO

Sofia di SOMMA

Giovanni ESPOSITO

Pasquale FERRARO

Stefano GUACCI

Pia GUARINO

Patrizia IANNACCONE

Antonio MOLARO

Alessia MOLLICA

Federico OLIVIERO

Sergio PAGLIARULO

Francesca PEDALINO

Simona ROMANI

Antonio AQUINO