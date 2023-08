Moschiano: Salta il concerto di Gigi D’Alessio per motivi di sicurezza

Incredulità e delusione stanno avvolgendo gli appassionati fan di Gigi D’Alessio mentre si diffonde la notizia che il tanto atteso concerto previsto per il 10 agosto a Moschiano (AV) potrebbe essere a rischio. La mancata concessione dell’autorizzazione da parte del Prefetto di Avellino, per motivi di ordine pubblico, ha messo in dubbio l’esibizione del celebre cantante partenopeo in questo affascinante comune dell’Irpinia.

Da settimane, gli abitanti di Moschiano e i fan di Gigi D’Alessio stavano aspettando con ansia l’evento, considerato uno dei momenti clou dell’estate nella zona. Il concerto avrebbe dovuto essere un’occasione unica per immergersi nella magia della sua musica e creare un’atmosfera indimenticabile. Tuttavia, la situazione è cambiata quando le autorità locali hanno deciso di non concedere l’autorizzazione necessaria.

In un tentativo di risolvere la situazione e offrire ai fan una possibilità di godersi il concerto, i promotori stanno valutando la possibilità di spostare l’esibizione a Lauro, un comune vicino con una struttura più adatta e sicura per ospitare un evento di questa portata.

Il Sindaco di Lauro “Rossano Sergio Boglione” ha dato la disponibilità dell’aria PIP.

Al momento, è ancora incerto se il concerto di Gigi D’Alessio si terrà a Moschiano o se avrà luogo a Lauro. I fan sono in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dei promotori e degli organizzatori dell’evento. Solo il tempo dirà se i fan avranno la fortuna di vivere l’emozione di un concerto di Gigi D’Alessio a Moschiano o se dovranno spostarsi a Lauro per godersi la magia della sua musica.

Il Sindaco di Moschiano, Rosario Addeo, ha dichiarato che il sito dove si doveva tenere l’evento è sotto sequestro e quindi non ha potuto dare l’autorizzazione. Questo improvviso impedimento ha lasciato tutti nella speranza di trovare una soluzione rapida ed efficace che possa garantire la realizzazione del concerto in un’area sicura e adeguata.

Nel frattempo, è fondamentale rispettare le decisioni delle autorità e sperare che il futuro possa portare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte e garantisca una fruizione sicura ed emozionante dell’evento. Gli organizzatori stanno lavorando senza sosta per trovare una soluzione, e i fan di Gigi D’Alessio si aggrappano alla speranza di poter ancora assistere al concerto tanto atteso e vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della musica e dell’arte.(Andrea Salvatore Guerriero)