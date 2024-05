Chiusura del Polo Universitario Vanvitelli di Grottaminarda: Appello all’Intervento del Ministro Bernini

La decisione di chiudere il Polo Universitario Vanvitelli di Grottaminarda, con particolare riferimento al corso di Scienze Infermieristiche, ha sollevato un’ondata di preoccupazione e protesta tra gli studenti e il personale accademico. Il segretario dell’UGL, Stefano Caruso, ha inviato una lettera al Ministro dell’Università e della Ricerca, l’onorevole Anna Maria Bernini, esprimendo gravi preoccupazioni e richiedendo un intervento urgente.

Il Polo Universitario Vanvitelli di Grottaminarda ha rappresentato un faro di conoscenza e opportunità per la comunità locale e per gli studenti provenienti da tutta la regione. Il corso di Scienze Infermieristiche ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione di professionisti sanitari altamente qualificati, che hanno contribuito in modo significativo al sistema sanitario nazionale.

Nella sua lettera al Ministro Bernini, Stefano Caruso ha sottolineato l’importanza di mantenere attivo il Polo Universitario Vanvitelli di Grottaminarda e di trovare soluzioni alternative per garantire la sua sostenibilità economica e operativa. Ha evidenziato il ruolo cruciale che questa istituzione svolge nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, nonché il suo impatto positivo sulla comunità locale in termini di sviluppo socio-economico.

L’UGL ha chiesto al Ministro Bernini di prendere in considerazione questo appello e di intraprendere azioni concrete per evitare la chiusura del Polo Universitario Vanvitelli di Grottaminarda. Si spera che il Ministero dell’Università e della Ricerca prenda seriamente in considerazione le preoccupazioni sollevate e lavori insieme alle parti interessate per trovare una soluzione che consenta alla istituzione di continuare a svolgere il suo importante ruolo nel sistema educativo e sanitario del Paese.