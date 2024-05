“Essere Mercogliano” scalda i motori Ecco i nove punti del programma elettorale:

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta”. Una celebre frase della famosa antropologa Margaret Mead “apre” la campagna elettorale e le linee guida della lista “Essere Mercogliano” che candida a sindaco il docente universitario Antonio Gesualdo. La base del gruppo che propone all’attenzione della città persone mai impegnate prima in politica, è il benessere del paese, unito al disinteresse ossia al non avere interessi personali tali da soffocare lo svolgimento della vita amministrativa.

Nove i punti essenziali che Gesualdo e la squadra porteranno all’attenzione nel corso di questa campagna elettorale: partecipazione e trasparenza; cura del territorio; promozione turistica e cultura tra tradizione e innovazione; sport e tempo libero; urbanistica, lavori pubblici e viabilità; ambiente e sostenibilità; politiche sociali e welfare comunale; sicurezza e, dulcis in fundo, benessere aninale. Nove punti che saranno sviscerati insieme ai cittadini tramite incontri pubblici ed iniziative che la lista sta organizzando e che terranno nei prossimi giorni.

Gesualdo fa leva proprio sulla partecipazione. “Tra le cose che mi stanno particolarmente a cuore – sottolinea – è la creazione di un “Gruppo di Esperti” composto da cittadini impegnati nei vari ambiti che comporranno una “cabina di regia” con un ruolo consultivo su temi di rilevante impatto”.

I candidati: Umberto Aprea, Eugenio Buono, Ubaldo Cataldo, Antonia Colosimo, Carlo Grillo, Matteo Manzo, Angelo Napolitano, Clelia Nappi, Rita Pellecchia, Marilena Religioso, Gennaro Renna, Guglielmo Sandullo, Nicola Santoro, Annalisa Scala