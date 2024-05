Avellino, 7 Candidati Sindaco per il dopo Festa: Un’Analisi delle Liste e dei Nomi dei Candidati

Il panorama politico di Avellino si sta preparando per un’importante tornata elettorale con sette candidati sindaco che si presentano con una varietà di liste e piattaforme. Ogni lista riflette una prospettiva diversa per il futuro della città, mentre i nomi dei candidati rappresentano una vasta gamma di esperienze e competenze. Ecco una panoramica delle liste e dei nomi coinvolti in questa sfida elettorale.

Laura Nargi:

Davvero Candidati: Laura Nargi

Siamo Avellino Candidati: Emiliano Botta, Domenico Candela, Remigio Censullo, Antonello Corrado, Luigi Cucciniello, Antonella Coppola, Carmine D’Alelio, Salvatore D’Alessandro, Giulio De Cunzo, Elisabetta De Feo, Emilio De Vito, Alessandro Giordano, Massimo Lucarella, Aurelio Marotta, Guendalina Manzi, Luigi Mattiello, Wanda Miletti, Gerardo Rocchetta, Olimpia Rusolo, Nadia Victoria Gomez, Oksana Kruglyk, Giuseppe Mascolo, Alessia Reppucci, Milena Russo, Simona Sarno, Federica Troisi, Dorotea Virtuoso, Giulia Zaolino, Angela Ranieri, Pasqua Maria Laviola, Fabio Liberale, Alberto Bilotta

Viva la Libertà Candidati: Giuseppe Amoroso, Massimo Anniversario, Daniel Barbarisi, Spiridione Antonio Bassi, Gianrita Bruno, Ennio Buonanno, Ettore Coluccino, Giovanni Cucciniello, Teresa Cucciniello, Alfonso Dattolo, Alessia De Palma, Antonio Freda, Remo Ieppariello, Elvira Masucci, Pietro Pellecchia, Michele Picardi, Vincenzo Picariello, Antonio Policicchio, Assunta Preziosi, Daniela Rubicondo, Ciro Ruggio, Giovanna Seggiola, Michele Simbolo, Monica Spiezia

Per Avellino Candidati: Beccati Anna Rosaria, Borneo Maria Teresa, Capobianco Giovanni, Capriglione Pasquale, Cristaudo Alessio, Cristiano Agata, De Biase Marco, Di Sapio Carmine, Fabrizio Angelo, Fischino Fred Federico, Fiano Raffaele, Guancia Fabio, Iandolo Veruska, Iannccone Marco, Ianniciello Carlo, Lametta Valentina, Lepore Pietro, Noviello Emiliano, Perna Licinio, Picariello Marco, Pulsone Antonietta, Peluso Antonio, Rosanova Amelia, Ruggio Maria, Sanseverino Marika, Sellitti Maria Pia, Storiti Rachele, Testa Michele, Topo Ivana



Antonio Gengaro:

Partito Democratico Candidati: Enza Ambrosone, Arianna Bagno, Donatella Buglione, Flaviano Capossela, Carmen Cerullo, Gennaro Cesa, Concetta Ciccullo, Luca Cipriano, Francesca Di Iorio, Emilia Falciano, Ada Famiglietti, Leonardo Festa, Giuseppe Francesca, Barbara Gaita, Carmine Genovese, Marietta Giordano, Nicola Giordano, Maurizio Giovanniello, Adriana Guerriero, Giovanni Guerriero, Ettore Iacovacci, Antonio Iannaccone, Adalgisa Matarazzo, Teresa Mele, Elvira Antonella Micco in De Gisi, Ciriaco Morano, Edgardo Pesiri, Nicola Poppa, Fernando Romano detto Nando, Antonino detto Nino Sanfilippo, Benedetta Tedeschi, Modestino Verrengia

Movimento 5 Stelle Candidati: Ferdinando Picariello, Massimo Mingarelli, Tiziana Guidi, Sara Spiniello, Giuseppina De Guglielmo D’andrea, Antonio De Carmine, Raffaele Guerriero, Vincenzo Carfora, Paolo De Paola, Giovanni Detto Gianni Esposito, Roberto Galluccio, Matteo Pinchera, Vincenzina Rosa Senato, Elena Tordela, Gioconda Argenziano, Pietro Paolo Bellarosa, Felicita Detta Flavia Ciani, Anna D’aliasi, Stefano De Falco, Sofia Di Somma, Giovanni Esposito, Pasquale Ferraro, Stefano Guacci, Pia Guarino, Patrizia Iannaccone, Antonio Molaro, Alessia Mollica, Federico Oliviero, Sergio Pagliarulo, Francesca Pedalino, Simona Romani, Antonio Aquino

Avellino Progetto Partecipato Candidati: IANDOLO Francesco detto Bubba, BAVIELLO Chiara, NACCA Pasquale Luca, MATARAZZO Michela, LOMBARDI GIOCOLI Giacinto Marco detto Giammarco, RUSSO Nicolina detta Lina, ALBA Paola, ALVINO Sabina, ANASTASIA Sara, AUFIERO Agata, CAPUTO Giovanna, CARBONE Claudia, D’ALESSANDRO Andrea, DE GUGLIELMO Celeste, DE VARTI Leopoldina, DI MICCO Sara, DI CICILIA Maria Felicia detta Marisa, FAMIGLIETTI Maria Grazia, FERRARA Luigi, FOSSILE Alfonsina, IANNACE Arturo Mariano, IANNONE Elizabeth detta Betty, IANNUZZI Emanuele, MAFFEO Antonio, MALANGA Elvira, NAPOLITANO Mauro, NAZZARO Marianna, PAPA Maria Grazia, SIRIGNANO Rosanna, TERRAGLIA Dario, VILLANI Marina Concetta Assunta, ZERELLA Ciro



Rino Genovese:

Patto Civico per Avellino Candidati: Andreottola Gianni, Borriello Deborah, Caccese Rosa, Caliendo Antonio, Caretti Denise, Cesta Rita, de Beaumont Ludovica, Di Vito Massimiliano, Esposito Giuseppina, Famoso Maria Rosaria, Floriano Domenicantonio, Greco Martina, luliano Enrico, Marinclla Antonio, Marotta Alfonso, Melillo Rosalba, Picone Massimo, Preziosi Veronica, Quintarelli Vincenzo, Ranucci Michele, Romei Donatella, Sanseverino Benito, Sannino Gennaro, Scioscia Pellegrino detto Rino, Sodano Maria, Solazzo Giuseppe, Speranza Giuseppe, Tornatore Giuseppe, Tornatore Veronica, Torres Betzabel, Venezia Aldo, Villaricca Gianfranco

Forza Avellino Candidati: Gerardo Melillo, Mafalda Galluccio, Raffaele Panarella, Mariacristina Trivelli, Gianluca Camerlengo, Luigi Molino, Antonio Prezioso, Barbara Serio, Eleonora Oliva, Oscar Petracca, Giorgia Migliaccio, Antonio Minichiello, Carmine Tarantino, Elisabetta Carpenito, Pamela Cataldo, Simone Moscaritolo, Anna De Cunzo, Lucia Del Gaudio, Monica Genovese, Raffaella Aufiero, Anella Ferraro, Sabino Genovese, Ritastella Liberale, Sara Parisella, Raffaele Solito, Carmine Campanile, Mario De Guglielmo, Filippo Fasulo, Leopoldo Sabatino, Antonio Freda, Saverio Spagnuolo, Attilio Ciro Giuseppe Ventola

Moderati e Riformisti Candidati: Giuseppe detto Geppino Giacobbe, Francesca Medugno, Ciro Carbone, Francesca De Vito, Rizieri detto Rino Annunziata, Rita Bruno, Ernesto Di Cicilia, Natasha Capozzi, Rocco De Martino, Silvia Di Somma, Luigi Landi, Gigliola Evangelista, Sabino Loffredo, Angela Maria Giliberti, Giuseppe Pio Manfra, Ornella Iandolo, Alfonso Mollica, Rosa Iannuzzo, Emilio Carlos Lanzetta, Valentina Di Micco, Sergio Trezza, Francesco Nevola, Armando Preziuso, Vanda Majetta, Antonio Gerardo detto Rau Rauzzino, Rita Pellecchia, Roberto Savino, Federica Peluso, Pellegrino detto Rino Villani, Gerarda Russo, Luigi Zeccardo, Margherita Spagnuolo

Cittadini in Movimento Candidati: Massimo Passaro, Pellegrino Caruso detto Rino, Anna Testa, Ersilia Gargiuli, Carlo Petrone, Daniela Brillante, Michele Pisano, Emilia Giliberti, Generoso Mario Guarino detto Genny, Stefania Langella, Fabrizio Filoni, Gerardo Simeone, Luigi Pergamo, Gennaro Iannaccone, Carmine Cirillo, Maria Pina Elisabetta Miele detta Pina, Antonio Di Pietro, Sonia Galluccio, Carmine De Luca, Antonio Faticato, Elena Nutolo, Pasquale Ruggiero, Paola Letillo, Angelo Ruta, Marina Maglio, Sebastiano Palmese, Tiziana Battista, Agostino Manganiello, Loris Guarino, Filippo Laurenzano, Frank Alexander Guarino, Giovanni Gaeta



Gennaro Romei:

La Rondine Candidati: Rossella Del Prete, Ugo Graziano, Monica Serpillo, Antonio, noto come Toni Cucciniello, Antonio Francavilla, Francesco Ruggiero, Massimo Iannaccone, Alessandro Cincotti, Jessica Cipriani, Mirella Giuseppina Guerriero, Bianca Paula Docuz, Serafino Gaeta, Cinzia Sgambato, Ilaria Magnetta, Annabel Marrero Sambad, Luigi Iavarone, Giovanni Viscione, Romina De Angelis, Anna Manzo, Francesco De Giovanniello, Daniela Lombardi, Alessandro Della Bruna, Francesco Oliviero, Annarita Festa, Gerardina Marano, Antonio Michele La Penna, Antonella Capozzi, Antonello Fiore Statuto, Filomeno Giordano



Modestino Iandoli:

Fratelli d’Italia Candidati: Mariarosaria Andreucci, Giovanni Ardolino, Aldo Bruno, Gabriele Capolupo, Giovanna Capuano, Vincenzo Carullo, Lucio Cecere, Giuseppe Costanza, Simone Cringoli, Antonio Cucciniello, Daniela Di Biagio, Giovanni Ferullo, Andrea Festa, Raffaele Fusco, Patrizia Galasso, Angelo Giordano, David Nicola Grippo, Francesco Guerriero, Luca Iengo, Alessia Landi, Oksana Lozinska, Carmela Matarazzo, Giovanna Melchiorre, Arturo Meo, Ciro Pacilio, Assuntina Petraglia, Paolo Rusolo, Luca Pellecchia, Christopher Russo, Rossella Serpico, Anna Maria Vittoria Vecchione



Aldo D’Andrea:

Unità Popolare per Avellino Candidati: COSTANTINO D’ARGEΝΙΟ, VINCENZO ACCOMANDO, SERGIO ACONE, DANIELA BARBATO, GERARDO CAMPITELLI, MAURIZIO CARULLI, NOEMI CIOFFI, RICCARDO CIRELLA, CLAUDIO CIUCI, SABINO COVELLI, STEFANIA DALOISO, ENRICO D’AMBOLA, DOMENICO DE GIROLAMO, NUNZIA DELLA SALA, RITA DE NISI, FERNANDO DE PAOLO, CHIARA FESTA, FIORELLA FESTA, GIUSEPPE GALLO, PASQUALE GARGANO, VINCENZA GIUSEPPINA GIAGGIOLO, ASSUNTA GUARINO, MIRIANA IMBIMBO, ΑΝΤΟΝΙO MARZIO LIUZZI, ΜΑTΤΙΑ MARRA, CARLO MAZZA, TIZIAΝΑ PELUSO, ROSINA PETRILLO, LIIBERATO SANTANIELLO, VINCENZO SANTORO, GERARDO TRONCONE, NUNZIO VALENTINO



Vittorio Boccieri:

Progetto Avellino Futura Candidati: Barbarisi Anastasia Ester, Basile Maria Assunta, Cafasso Pietro, Casali Lidia, D’Alelio Angelo, De Feo Marco, Festa Giuseppe, Festa Marianna, Ferrandino Carmine Costantino, Frungillo Nadia, Garofano Silvio, Giordano Pasquale, Greco Alfonso, Grippo Marco, Marotta Agostino, Marotta Marika, Minucci Massimo, Oliviero Antonia, Polito Nicola, Pugliese Sergio, Ranieri Giovanna, Rubino Luigi, Salvato Pietro, Sorrentino Donato, Tolve Pasquale, Vozza Filomena, Zagaria Antonietta, Zagaria Giovanni, Zannella Mauro, Zeoli Pietro, Zimmaro Carlo



Queste liste e candidature riflettono una varietà di idee, progetti e visioni per il futuro di Avellino, offrendo agli elettori una gamma diversificata di opzioni tra cui scegliere nelle prossime elezioni.