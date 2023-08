Quadrelle – Presto la progettazione esecutiva per il miglioramento sismico della scuola materna

Il sindaco di Quadrelle, il prof. Rozza con un post su Facebook ha reso noto che il piccolo paesino della bassa Irpinia è risultato assegnatario di un ulteriore finanziamento statale che consentirà di redigere una progettazione esecutiva per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza della scuola materna di via Auricchio.

“Con Decreto n. 23017 del 01/08/2023 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Comune di Quadrelle risulta ASSEGNATARIO di un nuovo finanziamento statale di € 81.057.

Il finanziamento e’ relativo al Fondo Progettazione Enti Locali, per la messa in sicurezza degli edifici pubblici,

Esso, permetterà al nostro Comune di redigere una progettazione esecutiva per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza della Scuola Materna di Via Auricchio che ad oggi presenta un’intera ala interdetta ad alunni e docenti ed e’ priva di una scala antincendio”. (L.Carullo)