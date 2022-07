BAIANESE. Ecco come portano via i catalizzatori la “banda delle marmitte”. Foto

Sono ormai tantissime le persone, nel mandamento baianese, vittime di questa “banda” criminale che ruba le macchine per poi smontarci i catalizzatori. Le macchine vengono sempre ritrovate non lontano, certo, alcune volte non vengono proprio spostate dal luogo in cui sono state parcheggiate, ma è possibile che in piena estate, con le finestre ed i balconi sempre aperti di notte, nessuno veda o senta mai nulla? Sono veloci, velocissimi e sicuramente competenti, ma per operare necessitano di fare rumore. Prima di tutto per aprire la macchina, cofano e quant’altro. Poi utilizzano un flex per tagliare il pezzo a cui sono interessati. Tutte azioni che prevedono abbastanza rumore. Il mandamento è ormai sotto la mira di questi malviventi. Tutto quello che sappiamo è che si muovono in gruppo, tra le 5 e le 6 persone. Utilizzano macchine dalle targhe false, della casa automobilistica italiana “Alfa Romeo”. Le macchine che prediligono sono quelle italiane, la Fiat Panda più di tutte.

Fate attenzione alle vostre auto, se avete la possibilità di parcheggiarle in garage o cancelli fatelo.

Se sentite rumori sospetti durante la notte avvisate i carabinieri. Se avete la possibilità fate video. Scattate foto. La criminalità deve essere fermata.

Queste sono le foto che sono state scattate da una delle macchine che hanno preso stanotte. I pezzi, come si può vedere, sono tagliati perfettamente, probabilmente il lavoro è fatto da persone competenti in materia.

