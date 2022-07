Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati attualmnte:

12 pazienti, positivi al Covid:

⁃ 7 in Degenza ordinaria (Area Covid)

⁃ 2 in Sub Intensiva (Area Covid)

⁃ 1 in ortopedia

⁃ 2 in cardiologia

Si comunica che nella notte sono deceduti due pazienti: un 82enne di Teora e una 92 enne di Sirignano.

adsense – Responsive – Post Articolo