AVELLA. Cittadina archeologica in lutto, sconvolta dalla morte di Ferdinando Amato

Una notizia che ha sconvolto una calda serata d’estate nella cittadina archeologica di Avella, la morte improvvisa di Ferdinando Amato, giovane avellano conosciuto da tutti e impiegato presso il Comune di Avella. Un malore improvviso lo ha strappato ai suoi cari nel pieno della vita. Inutili i soccorsi giunti presso la sua abitazione, posta al centro di Avella nel Corso principale, per cercare di rianimarlo. Una tragedia che per chi si trovava in piazza non ha potuto non assistere e allo stesso tempo pregare affinchè non si consumasse. Ma il destino è stato beffardo per il giovane Ferdinado. Un abbraccio forte in questi momenti va alla famiglia e in particolare al fratello Michele nostro stretto collaboratore per una perdita che è difficile da accettare.

