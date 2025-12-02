Sant’Anastasia, festa patronale: domani il concerto “Luci e Armonia – Voci per il Natale” nella chiesa di Santa Maria La Nova

Sant’Anastasia si prepara a vivere una serata di fede, musica e comunità in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, San Francesco Saverio. Domani, mercoledì 3 dicembre, la chiesa di Santa Maria La Nova ospiterà un doppio appuntamento molto atteso dai fedeli e dai cittadini.

La celebrazione inizierà alle 19:00 con la Santa Messa presieduta dal Vescovo, Monsignor Francesco Marino, e concelebrata da tutti i parroci delle comunità cittadine. Un momento di raccoglimento spirituale che unisce la città nel nome del Patrono.

A seguire, alle 20:00, spazio alla musica con il concerto del coro polifonico “Diferencia 2.0”, dal titolo “Luci e Armonia – Voci per il Natale”.

L’iniziativa, che inaugura idealmente il clima natalizio, è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Sant’Anastasia.

Il programma prevede un repertorio di brani natalizi e canti corali capaci di creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, arricchendo la serata dedicata al Santo Patrono.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare numerosi per condividere un momento di festa, spiritualità e armonia.

L’appuntamento è per domani, alle ore 20:00, nella chiesa di Santa Maria La Nova.