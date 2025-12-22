Babbo Natale arriva nel Baianese: consegna dei regali a domicilio grazie alla Cartoleria del Centro di Avella

Un Natale ancora più emozionante per i bambini del Baianese: nella notte più magica dell’anno, quella del 24 dicembre, Babbo Natale arriverà direttamente a casa per consegnare i regali ai più piccoli, regalando sorrisi, stupore e momenti indimenticabili.

L’iniziativa è promossa dalla Cartoleria del Centro, da sempre punto di riferimento sul territorio, che anche quest’anno ha scelto di trasformare la consegna dei doni in una vera e propria esperienza natalizia. Babbo Natale busserà alle porte delle famiglie, portando con sé non solo i regali, ma anche tutta la magia e l’emozione del Natale vissuto come una volta.

Un servizio pensato per rendere speciale la vigilia, coinvolgendo grandi e piccoli in un momento di festa che rafforza il senso di comunità e valorizza le tradizioni. Un’occasione unica per creare ricordi che resteranno nel cuore dei bambini.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 351 7166036.