Azione: Sommese, benvenuta Carfagna,saremo prima forza riformista

“E’ una notizia splendida, a lungo attesa e finalmente arrivata: Mara Carfagna entra in Azione. Un profilo di altissimo prestigio, una ministra della Repubblica di assoluto valore, una donna, una politica del sud orgogliosamente legata alle sue radici e capace di portare all’attenzione nazionale i problemi e le opportunita’ rappresentati dal nostro mezzogiorno” a dichiararlo il consigliere regionale Peppe Sommese, presidente della Prima Commissione e Segretario campano di Azione. “Con lei in squadra – prosegue Sommese – Azione punta, anche in Campania, a risultati importanti. Insieme possiamo parlare al mondo delle persone deluse dalla politica chiassosa e inconcludente dei populisti e a quei moderati che non hanno condiviso la deriva estremistica delle forze che hanno fatto cadere Draghi”. “Sono al lavoro con Roma, in qualita’ di Segretario regionale, per la composizione delle liste piu’ rappresentative e competitive per le prossime elezioni politiche. Tantissimi amministratori, sindaci, esponenti della societa’ civile, dell’imprenditoria, delle professioni, dell’associazionismo stanno aderendo al nostro progetto. E’ in atto una sorta di ribellione civile dell’Italia seria contro gli irresponsabili che hanno fermato l’esperienza Draghi; Azione, grazie alla sua coerenza, si e’ rivelata il punto di riferimento piu’ credibile per questi mondi. Insieme, a partire dalla Campania, possiamo costruire il Partito riformista piu’ grande e radicato del Paese, diventare il perno di un’alleanza della serieta’ e del buon governo che si candida a guidare l’Italia nei prossimi anni” – conclude Sommese. (ANSA).