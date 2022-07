CALCIO. Ufficiale: il Nola ingaggia Sergio Gonzalez

Il Nola piazza un altro colpo a centrocampo. La società bianconera ha infatti ingaggiato ufficialmente il centrocampista spagnolo Sergio Gonzalez. Classe 1998, nativo di Las Palmas nelle Canarie, è un centrocampista abile con i piedi e forte sui calci piazzati. Si è formato in patria e, nella passata stagione, ha vissuto la sua prima esperienza in Italia con la maglia del Reggio Mediterranea che, grazie anche alle sue prestazioni, ha raggiunto i playoff per la Serie D, venendo sconfitto solo dal San Marzano in semifinale.

“Mi hanno cercato diverse squadre ma ho scelto il Nola perchè è quella che lo ha fatto con maggior convinzione – ha affermato il nuovo centrocampista del Nola – Fondamentali per la buona riuscita della trattativa sono stati il mister Rogazzo e il direttore Corsale. Sono davvero felice di essere qui. Voglio migliorare il mio calcio con questa esperienza e voglio fare bene per questa piazza importante che ho già visto essere calda e passionale”.