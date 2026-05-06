Avellino, venerdì la presentazione dei candidati di “Avellino Europea” e “Avanti PSI” con Nello Pizza

AVELLINO – Prosegue la campagna elettorale in vista delle amministrative con un nuovo appuntamento promosso dalla coalizione “Stiamo con Nello Pizza”. Venerdì 8 maggio 2025, alle ore 17:30, presso il comitato elettorale di via Tagliamento 208, si terrà la presentazione ufficiale dei candidati delle liste “Avellino Europea” e “Avanti PSI”.

L’iniziativa rappresenterà un momento di confronto politico e programmatico alla presenza dei rappresentanti nazionali e regionali delle forze che sostengono la candidatura a sindaco di Nello Pizza.

All’incontro interverranno Filippo Blengino, segretario nazionale di Radicali Italiani, e Michele Tarantino, segretario regionale del Partito Socialista Italiano, che porteranno il proprio contributo sui temi legati alla crescita della città, ai diritti civili, allo sviluppo territoriale e al rilancio amministrativo di Avellino.

Presente anche il candidato sindaco Nello Pizza, che illustrerà le linee guida del programma elettorale e gli obiettivi della coalizione in vista della prossima tornata amministrativa.

L’appuntamento di venerdì pomeriggio sarà inoltre occasione per presentare alla cittadinanza i candidati impegnati nella competizione elettorale all’interno delle liste “Avellino Europea” e “Avanti PSI”, realtà politiche che sostengono il progetto civico e riformista della coalizione.