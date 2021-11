AVELLINO. Venerdì 26 novembre al Cinema Teatro Partenio la presentazione del nuovo album “Flussi di Coscienza” di Antonio Preziosi in arte “Il Cervello”.

Nell’iconica location del Cinema Teatro Partenio di Avellino avrà luogo la presentazione del nuovo album di Antonio Preziosi, in arte Il Cervello, insieme ai Flussi di Coscienza. Reduce insieme al suo team di musicisti per la seconda volta dalla finale di Sanremo Rock, Il Cervello eseguirà integralmente sia il primo album “Spirale” che “La Crisi”.

Ognuno di noi, nel nostro percorso di vita, ha attraversato diversi momenti difficili, San Giovanni della Croce definì tali momenti “La notte oscura dell’anima”. Se c’è la forza di comprendere gli insegnamenti di ogni momento di oscurità, saremo sicuramente in grado col tempo di seguire la luce in fondo al tunnel e rinascere. È da questa riflessione che prende vita la scrittura dei testi dell’album, delle melodie, ogni canzone rappresenta una crisi vissuta dal cantautore. Le strumentali dell’album sono state composte da Francesco Carpentieri, l’album è stato prodotto

dall’etichetta indipendente Arcano XIII e registrato, missato e masterizzato presso Mood Records

di Raffaello Pisacreta in collaborazione con Emilio Capuano. La copertina dell’album vede la prima

collaborazione con il fumettista internazionale Miguel Angel Martin, autore dell’iconica graphic

novel “Brian the Brain”.

Nell’album due importanti featuring, il primo con Oliviero “Olly” Riva degli Shandon/The Fire/The

Magnetics per il brano Eterni Rivali e Federico Lobello per il brano “Eclissi”. Su Spotify, YouTube e sui maggiori store digitali online, sono disponibili i primi due singoli estratti

dal nuovo disco ovvero Vedova Nera e Maelstrom. Musicalmente, “La Crisi” è un salto in diverse

generazioni musicali: dal rap, al nu.metal, al punk, all’industrial, all’emo, alla dance ed elettronica.

Tra i riferimenti musicali che hanno influenzato fortemente le sonorità dell’album: Linkin Park, The

National, Joy Division, The Cure, Einsturzende Neubaten, Bluvertigo, Rammstein, Nina Hagen,

Bring me the Horizon.

L’appuntamento per ascoltare live Il Cervello & I Flussi di Coscienza è il 26 novembre 2021 alle

20:30 al Cinema Teatro Partenio. Aprirà il concerto il cantautore partenopeo BeFolko, presenterà

l’evento Leonardo D’Avenia.

