LAURO (AV). Lumina in Borgo: Il medioevo visto con gli occhi del popolo

Il 23, 24 e 25 agosto, via Terra sarà il palcoscenico di uno spettacolo teatrale itinerante di stampo rievocativo: Lumina in Borgo. La manifestazione, organizzata e finanziata dal Comune di Lauro, è parte dello sforzo dell’amministrazione Boglione di promuovere lo sviluppo turistico e culturale della zona. Realizzata da Il Demiurgo, Lumina in Borgo non racconterà la storia di Lauro solo all’interno del magnifico Castello Lancellotti, sede di Lumina in Castro, ma anche per le strade del borgo, nella suggestiva cornice di via Terra.

Al centro della scena, il popolo medievale si confronta con le conseguenze della discesa di Carlo d’Angiò e dell’imminente scontro con re Manfredi. Se i nobili tramano e cospirano, il popolo è costretto a subire le conseguenze. Le voci, che filtrano dalla corte al borgo, talvolta veritiere e talvolta trasformate, ci conducono attraverso bevute, risate, momenti di ilarità e istanti di terrore, preparandoci all’ineluttabilità del destino.

Lo spettacolo, leggero e poetico, guiderà il pubblico non solo all’interno di via Terra, con un ingresso suggestivo all’altezza della torre civica, ma anche alla scoperta di luoghi nuovi e interessanti. La manifestazione si concluderà nel giardino di Villa Pandola, con uscita diretta alla Chiesa della Collegiata.

Chi, in quei giorni, desidera esplorare Lauro nella sua totale suggestione, potrà ammirare il primo cortile del castello con spettacoli gratuiti tematici sulla storia “con la esse maiuscola”, seguire i condottieri e guerrieri nel secondo cortile del castello con Lumina in Castro, scendere via Salita Castello e attraversare via Terra con Lumina in Borgo per conoscere un’altra faccia della storia. Infine, uscendo attraverso Villa Pandola e passando nella Collegiata, si ritroverà nel corso principale: una tre giorni lauretana all’insegna della storia, del teatro e della bellezza.

Al Castello, Lumina in Castro prevede un corteo storico, giochi medievali, spettacoli e una rievocazione storica itinerante a cura de Il Demiurgo (ingresso al secondo cortile 5 euro).