Baiano in Scena – Al via la prima rassegna teatrale al Teatro Colosseo

Baiano si prepara a vivere una nuova stagione culturale: nasce “Baiano in Scena”, la prima rassegna teatrale organizzata dalla compagnia I Sognattori della Pro Loco Baiano, in collaborazione con il Comune di Baiano e la Pro Loco Baiano.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà sabato 13 settembre 2025 alle ore 18:00 presso il Teatro Colosseo, nell’ambito della tradizionale Festa della Nocciola, evento che ogni anno richiama cittadini e visitatori da tutta la Campania.

Una rassegna per tutti.

Il cartellone di Baiano in Scena si articola in due sezioni:

● Risate ed Emozioni: cinque spettacoli dedicati al pubblico adulto, con commedie, capaci di divertire, coinvolgere e far riflettere.

● Favole e Magia: cinque appuntamenti per famiglie e bambini, pensati per avvicinare anchei più piccoli al teatro e offrire esperienze di fantasia e condivisione.

La rassegna si concluderà con la messa in scena di uno spettacolo a cura della compagnia I Sognattori, che da anni porta avanti l’impegno di diffondere la cultura teatrale nel territorio.

Un progetto per la comunità “Con Baiano in Scena – spiegano gli organizzatori – vogliamo avvicinare il pubblico al teatro, fidelizzarlo e far diventare il Colosseo un punto di riferimento culturale stabile. Per questo, nella scelta degli spettacoli, abbiamo voluto privilegiare la commedia, un genere che da sempre sa parlare a tutti e che unisce leggerezza, ironia e profondità.”

L’organizzazione della rassegna prevede la collaborazione con compagnie teatrali provenienti dal territorio campano, scelte in base alla qualità delle proposte e alla loro capacità di comunicare emozioni autentiche.

Presentazione e prospettive future

La presentazione del programma, fissata per il 13 settembre, sarà l’occasione per condividere con la cittadinanza e con la stampa il calendario completo degli spettacoli.

“Questo è solo l’inizio – sottolineano i Sognattori – il nostro obiettivo è far crescere il progetto e pensare già a nuove edizioni, anche in versione estiva all’aperto, così da portare il teatro in piazza e avvicinarlo sempre di più alla gente.”

Un invito aperto a tutti

L’appuntamento del 13 settembre sarà un’occasione per conoscere da vicino il nuovo progetto culturale e condividere insieme l’avvio di un percorso che speriamo possa crescere negli anni.