AVELLINO. “Superbonus tra utopia e incubo”: Consulta dell’edilizia a contorno con Sibilia, De Caro, Gubitosa e Vitiello

Subito lo sblocco dei crediti concessi ai privati nell’ambito del Superbonus 110%, per non paralizzare ulteriore un settore, quello dell’edilizia, che rischia il collasso.

È il tema della conferenza stampa organizzata dalla Consulta dell’Edilizia della Provincia di Avellino con Federcomated, ordini professionali del settore, amministratori di condomino, imprenditori e rappresentanti istituzionali.

“Superbonus tra utopia e incubo” il titolo dell’incontro con parlamentari nazionali e irpini, per chieder loro di farsi portavoce con il Governo centrale delle richieste del comparto.

L’appuntamento è per venerdì 8 luglio a partire dalle ore 10:00 presso la Sala blu del Carcere Borbonico di Avellino.

La Consulta ne parlerà con gli onorevoli Cosimo Sibilia, senatore di “Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti”; Catello Vitiello, parlamentare di Italia Viva; Umberto Del Basso De Caro, parlamentare del Partito Democratico e Michele Gubitosa, parlamentare del Movimento 5 stelle. L’incontro sarà moderato dal giornalista Amedeo Picariello.

La Consulta, come già fatto nel corso del confronto dello scorso 29 aprile con rappresentanti della filiera dell’edilizia e istituzionali, chiede lo sblocco immediato della cessione dei crediti e una più generale revisione del Superbonus, in un momento storico cruciale per il settore.

Le continue comunicazioni di stop all’acquisto dei crediti da parte degli istituti bancari hanno finito per paralizzare il comparto e vanificare gli effetti favorevoli finora registrati dal Superbonus e dai bonus edilizi, con migliaia di imprese che finanziariamente rischiano di essere spazzate via.

adsense – Responsive – Post Articolo