“Carbonara Dipinta”, 2° Edizione (1 e 2 luglio 2023) – Murales ed estemporanea di pittura a Carbonara di Nola (Na), abbinata alla Manifestazione “Antichi Sapori”.

Il Comune di Carbonara di Nola (Na) in collaborazione con la Proloco locale presenta l’Evento “Carbonara Dipinta” (il 1 e 2 luglio 2023) con l’intento di far conoscere e valorizzare il tessuto urbano dell’antico paese di Carbonara, riscoprendone la natura, le tradizioni, la storia, la cultura laica e religiosa. Saranno i muri stessi a raccontare usi e costumi locali attraverso una modalità espressiva significativa: l’arte pittorica. Nello specifico il Comune di Carbonara di Nola ospiterà un evento di “street art” che prevede la realizzazione di alcuni murales, opere d’arte a tema che diverranno patrimonio artistico del paese. La peculiarità di questa edizione è l’inclusività. Infatti, all’Evento parteciperà l’Associazione “Insieme si può” che opera a favore di bambini diversamente abili. Inoltre, ci saranno alcuni artisti diversamente abili che parteciperanno alla estemporanea di pittura e alla prevista Mostra d’Arte. Le opere Saranno realizzati cinque murales all’interno della Villa Comunale. ➢ “Vita contadina” artista Giovanna Secondulfo ➢ “Il paesaggio di Carbonara” artista Raffaella De Stefano ➢ “Don Agnello Saviano devoto dei Santi Medici” artista Federico Natale ➢ “San Michele Arcangelo” artista Anna Maria Vallario ➢ “Emigrazione” artista Lina Fiorentina Speciale Il programma ➢ Estemporanea di pittura; ➢ Vernissage della mostra pittorica collettiva, che sarà aperta per due giorni, con la partecipazione di artisti diversamente abili; ➢ Evento Culturale in cui sarà ricordata la figura di Don Agnello Saviano, parroco di Carbonara del secolo scorso che si è distinto per le sue opere in favore dei cittadini carbonaresi; ➢ Manifestazione “Antichi Sapori” con stand gastronomici nel borgo antico. ➢ Laboratorio creativo per bambini con la partecipazione di artisti di strada per allietare la serata.