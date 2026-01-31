AMOS PARTENIO A TUORO DI ROCCABASCERANA: IN TANTE DA PANNARANO PER LA PREVENZIONE

Pomeriggio dedicato alle visite gratuite, effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace e dalla cardiologa dottoressa Simona Covino.

Ancora grande successo per la prevenzione in rosa di Amos Partenio. Ieri, venerdì 30 gennaio, nei locali di Libera Associazione San Nicola, a Tuoro di Roccabascerana, allestiti gli ambulatori per le visite gratuite, effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace e dalla cardiologa dottoressa Simona Covino.

Tantissime le donne della comunità di Pannarano che hanno aderito all’iniziativa, confermando l’efficacia della sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno svolta sul territorio dall’Amos Partenio insieme al dottore Iannace. A lui e alla dottoressa Covino, i ringraziamenti dell’associazione per l’operato svolto con professionalità e passione.

Si ringraziano, inoltre, Libera Associazione San Nicola di Tuoro di Roccabascerana e il presidente Alessandro Covino, le signore Pina e Antonietta D’Alessio, e il sindaco del comune di Pannarano, Antonio Iavarone, per la collaborazione e l’ospitalità.

Un grazie di cuore a tutte le volontarie che continuano a dedicare tempo alle iniziative in ogni comune e a quanti hanno preso parte agli ambulatori, continuando a credere nella prevenzione che può salvare la vita. Per i prossimi appuntamenti