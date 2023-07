AVELLINO. “Patto per la lettura” presso Villa Amendola

Prosegue la rassegna letteraria estiva “Patto per la lettura” organizzata dall’associazione Il Bucaneve e patrocinata dal Comune di Avellino presso Villa Amendola a via Due principati, 202 di Avellino prevista per il 20 luglio 2023 alle ore 19.

All’interno dei giardini sono ospitati poeti e scrittori che desiderano condividere le loro opere, un’occasione per animare le sere d’estate, all’insegna della cultura del libro, della musica e delle danze orientali.

Tra i graditi ospiti anche la scrittrice di Aterrana, proveniente da Bologna, Licia Giaquinto.

A condurre i vari momenti le scrittrici, Maria Ronca, Paola De Lorenzo e il giornalista Gianluca Amatucci.