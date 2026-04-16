Avellino, parcheggio Moscati: da luglio tariffa ridotta e lavori di riqualificazione

Novità per il parcheggio multipiano dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. A partire dal mese di luglio, la tariffa oraria sarà ridotta a 1,30 euro, rispetto all’importo inizialmente previsto di 1,50 euro.

La decisione arriva al termine di un confronto tra la Direzione strategica dell’ospedale e la società concessionaria Avellino Parking e Servizi Spa, che gestisce la struttura dal 2013 nell’ambito di un project financing. Contestualmente, è stata definita una revisione della convenzione che prevede una serie di interventi di miglioramento e completamento dell’area.

Tra le opere in programma figurano la riqualificazione della zona in superficie, con il rifacimento della pavimentazione e lavori di impermeabilizzazione, oltre al mantenimento dei circa 300 posti auto destinati al personale. Previsti anche interventi sui collegamenti tra il parcheggio e la struttura ospedaliera, con percorsi pedonali più sicuri e funzionali.

In programma inoltre la realizzazione di una pensilina per facilitare l’accesso all’ospedale in caso di maltempo e una nuova area coperta per la fermata degli autobus urbani. Saranno completati anche alcuni interventi rimasti in sospeso, come la sistemazione delle aree retrostanti e il completamento della facciata del parcheggio.

Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi per utenti, pazienti e personale.

La struttura rappresenta un punto strategico per la Città ospedaliera, che ogni giorno accoglie migliaia di persone, tra cui numerosi pazienti oncologici, per i quali resteranno garantiti spazi di sosta dedicati nelle immediate vicinanze delle aree di cura.