Avellino, nessuna pausa: i lupi tornano al lavoro verso Genova

I biancoverdi hanno già ripreso gli allenamenti: programma definito, ma il campionato non concede pause

L’Avellino riparte senza perdere tempo. I biancoverdi sono già tornati in campo nella mattinata di oggi, giovedì 19 marzo alle ore 11, iniziando la preparazione in vista della prossima sfida di campionato.

Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni secondo il programma stabilito dalla società:

• Venerdì 20 marzo: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse)

• Sabato 21 marzo: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse)

Sedute importanti per mantenere ritmo, intensità e concentrazione in una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Verso Genova: arbitra Chiffi

La sfida tra Sampdoria e Avellino, valida per la 32ª giornata di Serie BKT e in programma sabato 22 marzo alle ore 17:15 allo stadio “Luigi Ferraris”, sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Assistenti: Scatragli (Arezzo) e Garzelli (Livorno)

Quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei (Cuneo)

VAR: Serra (Torino)

AVAR: Nasca (Bari)

Classifica: passo avanti, ma equilibrio totale

La classifica (come da immagine) vede l’Avellino a quota 39 punti, in una posizione più serena rispetto alle settimane precedenti. Il successo recente ha dato ossigeno, permettendo ai lupi di staccarsi dalla zona più pericolosa.

Il margine, però, resta sottile e il campionato estremamente equilibrato: bastano pochi risultati per cambiare gli scenari. Servirà continuità.

Trasferta con limitazioni: 871 posti per i tifosi irpini

Saranno 871 i biglietti disponibili per il settore ospiti dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

In base alla Determina n. 10/26 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti per i settori locali ai residenti in Campania. I tifosi biancoverdi potranno quindi acquistare esclusivamente i tagliandi per il settore ospiti.

I biglietti saranno disponibili online e presso i punti vendita del circuito TicketOne al prezzo di 15 euro.

Una settimana che vale tanto

Allenarsi, prepararsi, restare concentrati.

Perché adesso ogni partita pesa.

E l’Avellino lo sa.