AVELLINO. Nasce un’alleanza, prima in Italia, attraverso il sodalizio di quattro Associazioni culturali e di promozione del territorio, al fine di realizzare obiettivi comuni

Sabato 17 Giugno 2023 al Carcere borbonico di Avellino, con la firma di quattro grandi realtà associative del Sud, quali la Svimar, il Movimento Insieme per Avellino e l’Irpinia, il Movimento Uniti per San Severo e Amici del Sele è nata un’alleanza, prima in Italia, attraverso il sodalizio di quattro Associazioni culturali e di promozione del territorio, al fine di realizzare obiettivi comuni, che riguardano prioritariamente temi come mobilità, i servizi pubblici essenziali, il lavoro stabile, l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, la promozione del turismo, delle risorse naturali, paesaggistiche e ambientali.

Quali sono le Associazioni? Le quattro Associazioni firmatarie sono: La SVIMAR, costituita da personalità del mondo accademico e della società civile, si propone quale Associazione interregionale, le cui azioni puntano a contrastare le cause del declino economico, sociale, demografico e culturale delle aree interne e periferiche, rompendo l’isolamento attraverso il sodalizio di vasti territori di cui diventa importante punto di riferimento. Abbraccia quindi tutte le aree interne del Sud Italia, dal Molise alla Sicilia, ossia i comuni italiani marginali, in termini di accesso ai servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità).

Il Movimento per Avellino e l’Irpinia si prefigge la valorizzazione e la promozione della città di Avellino e del territorio irpino, diffondendone la cultura e mettendo in risalto le bellissime realtà paesaggistiche, archeologiche, storiche e architettoniche.

Il Movimento Uniti Per San Severo è costituito da professionisti di vari settori del mondo del lavoro, dal campo sanitario, a quelli dell’artigianato e dell’imprenditoria, al mondo della scuola. Accoglie le istanze dei cittadini e le porta all’attenzione dei decisori politici di vari livelli: locali, nazionali ed europei.

Gli Amici del Sele è un’ associazione che si prefigge scopi di conservazione e promozione paesaggistica ed idrogeologica della Valle del Sele.

Le quattro Associazioni porranno particolare attenzione alla loro infaticabile attività di sensibilizzazione per la realizzazione di strutture e infrastrutture di mobilità, a sostegno dello sviluppo occupazionale contro lo spopolamento delle aree interne, al fine di contrastare il continuo depauperamento del capitale umano, dovuto all’esodo della popolazione verso luoghi che offrono migliori condizioni di vita e maggiori opportunità lavorative.