Forino ( Av): Ottimi Risultati per gli atleti della Max e Very Dance agli esami di Graduazione Karate Fijlkam tenuti oggi ad Avellino.

Nel Pomeriggio di oggi presso la capiente Palestra dell” ISS Amatucci di Avellino si sono tenuti gli esami di Graduazione Karate Fijlkam . Un evento che ha convogliato nella Città Capoluogo più di 100 Atleti provenienti da tutta la Provincia, in particolar modo da tre importanti palestre, quali la Sportilia di Monteforte, la Karate One di Mercogliano e la Max e Very Dance di Forino e di Avellino. Dunque diverse realtà a confronto, in un momento di così ampia aggregazione riguardante la disciplina del Karate che forse raramente si è vista da queste parti. A questa ” Réunion” sportiva ha preso parte anche Forino con la presenza di 30 valenti atleti della Max e Very Dance che non si sono risparmiati , pur perché la posta in gioco era molto alta :ovvero il cambio cintura ed il passaggio al livello successivo. La Commissione esaminatrice è stata composta dai maestri Lallo Antonio , Santomauro Giampaolo , Lallo Davide

Capolupo Aldo, D’Argenio Lorenzo tutta gente navigata e conosciuta sia in campo nazionale che internazionale che con metodo di criterio oggettivo ed imparziale ha dato ad ognuno degli atleti il rispettivo giudizio.

Presenti i vertici della Fijlkam tra questi il Presidente Regionale Maestro Antonio Bracciante, il Maestro Salvatore Nastro , il Delegato Provinciale Maestro Aldo Capolupo nonché alcuni altri ospiti d’ onore quali la Dirigente Scolastica ISS Amatucci prof ssa Antonella De Donno ed il Prof. ISS Amatucci Sabino Nicodemo. Cosa dire complimenti a tutti, con l’ auspicio che questo importante percorso sportivo possa continuare ancora più vivido negli anni a seguire. Daniele Biondi