Frigento (AV): Condannata ad otto anni di reclusione per il reato di tentato omicidio

È stata condannata ad otto anni di reclusione D.R.F. dal Tribunale di Avellino per il reato di tentato omicidio. Riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I fatti risalgono al 15 settembre 2022, in Frigento, quando la D.R.F. aggrediva la signora D.T.F. dinanzi la sua abitazione, perpetrando in suo danno un vero e proprio agguato nel mentre rientrava con la propria auto a casa.

Difatti, la persona offesa, come emerso a seguito di consulenza tecnica disposta nel processo, veniva colpita dall’imputata con un’accetta, ripetutamente, all’altezza della testa e della coscia, ove le provocava una vasta ferita lacerocontusa alla coscia con la frattura della regione metafisaria distale della gamba.

Accertato dal Giudice in sentenza l’imminente pericolo di vita della vittima a causa delle condotte del reo, nonché la volontà omicida di quest’ultima.

A testimonianza della brutalità dell’aggressione operata dall’imputata, emerge il passaggio fatto dal Giudice in sentenza allorquando riconosce che l’imputata non raggiungeva l’obiettivo di uccidere la persona offesa soltanto perché quest’ultima riusciva a fuggire.

L’imputata è stata altresì condannata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, difesa dall’Avvocato Guerino Gazzella, con il riconoscimento di una provvisionale a carico dell’imputata. Quest’ultima è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali nonché è stata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, interdetta legalmente per tutta la durata della pena, con sospensione della potestà genitoriale.

Si precisa che l’imputata è considerata innocente fino a sentenza definitiva.