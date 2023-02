AVELLINO. mostra pittorica “La dimensione umana del paesaggio”, con gli artisti Stefano Buonavita e Giovanni Di Rosa.

La Delegazione FAI di Avellino, in collaborazione con il Museo Irpino, organizza la mostra pittorica “La dimensione umana del paesaggio”, con gli artisti Stefano Buonavita e Giovanni Di Rosa. La mostra si svolgerà dall’11 al 25 febbraio 2023 presso le sale espositive del Museo irpino, nella suggestiva sede del Carcere borbonico di Avellino.

In un’epoca dove la misura delle azioni umane ha smarrito la capacità di indagare con lo sguardo l’ambiente e il paesaggio in cui si vive, i due artisti hanno delineato con la propria visione artistica e concettuale il delicato rapporto tra l’uomo e il paesaggio, l’uomo e la natura, l’uomo e la città.

Si parte sabato 11 febbraio, alle ore 17:00, per vivere l’ambiente museale in modo diverso: si esibirà, in una live performance artistica, Giovanni Di Rosa, che realizzerà una delle opere che verranno poi esposte al Museo Irpino. Tutto questo, sulle note musicali ambient di Alfredo Perrotti e Fabrizio D’Andrea.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del museo:

dal martedì al sabato

9-13 (ultimo ingresso ore 12.30)

16-19 (ultimo ingresso ore 18.30)